"Un abbraccio sincero a chi ha perso i propri cari. Un pensiero anche a tutto il personale sanitario che eroicamente ha combattuto per contrastare lo tsunami che ha colpito la Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus.

"A quattro anni di distanza - ha aggiunto Fontana - ricordiamo tutti coloro che ci hanno lasciato. A loro, la nostra preghiera".



