Consigliere FdI, candidiamo Lecco a Capitale della Cultura

"Stiamo lavorando per riconoscere a Lecco la dignità che merita e fare tutto ciò che sarà necessario per candidarla come Capitale delle Cultura". Lo fa sapere durante un evento in città il consigliere regionale lombardo di FdI Giacomo Zamperini.

"Non siamo solo lago e montagna, e nemmeno solo la patria dei Promessi Sposi - aggiunge -. Questo meraviglioso territorio merita di essere riconosciuto per tutta la sua straordinaria offerta culturale da mettere in gioco. Non possiamo e non dobbiamo più sentirci piccoli e periferici".

Insieme all'assessora alla Cultura Francesca Caruso, questa mattina proprio a Lecco è stato presentato l'Avviso unico cultura 2024, un bando per valorizzare il patrimonio culturale.

"Le risorse stanziate saranno utilizzate, in particolare, per continuare il percorso della candidatura di San Pietro al Monte di Civate come sito Unesco dentro la rete dei siti del monachesimo benedettino - prosegue -, una candidatura che vede in prima linea il Comune di Civate e la Fondazione Comunitaria del Lecchese".

Zamperini invita tutti "ad esser uniti nell'affrontare, in piena sinergia, questa importante sfida per il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio, salvaguardando la sua identità culturale e promuovendo, al contempo, la sua ricchezza storica ed artistica", citando poi le parole di Filippo Tommaso Marinetti: 'Ritti sulla cima del mondo, lanciamo una volta ancora la nostra sfida alle stelle'.



