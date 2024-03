Incendio in rivendita auto nel Milanese, 5 auto distrutte

Un incendio, le cui cause non sono state ancora accertate, è divampato la scorsa notte all'interno di una rivendita-noleggio auto a Vimodrone, nel Milanese. Cinque vetture parcheggiate in quel momento sono andate completamente distrutte, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco anche con diversi mezzi arrivati da Sesto San Giovanni e Gorgonzola.

Il rogo si è sviluppato nella struttura, in via Guido Rossa 8, alle 23.30. Il lavoro dei pompieri è durato fino alle 3. Le indagini sulle cause dell'incendio sono svolte dai carabinieri.





