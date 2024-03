Palladino: 'Monza mina vagante nelle ultime 9 partite'

"Dobbiamo essere la mina vagante, abbiamo 9 partite in cui giocarcela ed essere ambiziosi. Non è facile mettere qualcuna dietro, ma ci proveremo. Non era questo il nostro obiettivo ma da qua alla fine proveremo a dare il massimo". Raffaele Palladino dopo la vittoria del suo Monza sul Cagliari traccia così il percorso per le prossime partite. "Il futuro del Monza è adesso e queste 9 fondamentali partite. Il nostro obiettivo sarebbe fare meglio della passata stagione e già questo sarebbe incredibile. Sappiamo che non è facile stare dalla parte sinistra della classifica, ma continuiamo a cullare questo sogno. Il mio futuro? Ci pensiamo a fine maggio", conclude Palladino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA