Minelli nuovo presidente di Anpi Milano, era il vice di Cenati

Primo Minelli è il nuovo presidente dell'Anpi milanese, ruolo in cui sostituisce Roberto Cenati, che si è dimesso dopo 13 anni da presidente, a inizio marzo in polemica con l'Anpi nazionale per l'uso della parola genocidio in relazione a quanto accade in Palestina.

Questa mattina è avvenuta la votazione. Minelli, che era il vice di Cenati, ha ottenuto 42 voti a favore, uno contrario e due gli astenuti. "Il primo e principale obiettivo ora - ha detto all'ANSA Minelli - è organizzare un 25 aprile unitario e pacifico e per questo dovremo lavorare con le comunità". Per questo nei prossimi giorni contatterà la comunità ebraica e quella palestinese.

"Nei prossimo giorni convocheremo il comitato permanente antifascista e dialogheremo con le comunità ebraica e palestinese. Noi abbiamo parole d'ordine unificanti che spero verranno accolte, ovvero cessate il fuoco e due popoli e due Stati, a questo - è convinto - non c'è alternativa".

"A preoccupare non è solo il Medio Oriente ma anche l'Ucraina con le notizie degli ultimi giorni e il rischio di una terza guerra mondiale. E il 25 aprile il ricordo della Liberazione sarà attualizzato. La lotta di liberazione - ha aggiunto - è stata una guerra contro le guerre".

Con Cenati si sente spesso. "Nel mio discorso l'ho ringraziato per il lavoro che ha svolto in questi anni. Lui - ha concluso - rimane nell'organizzazione dirigenziale e ci vediamo spesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA