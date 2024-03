Lancio di sassi contro pullman al derby Lecco-Como, tre Daspo

Hanno lanciato dei sassi su un pullman dei tifosi del Como dopo il derby di Serie B con il Lecco del 27 febbraio scorso: per questo è stato disposto il Daspo nei confronti di tre tifosi, fra i 21 e i 23 anni, della squadra 'Città di Varese', storicamente antagonista del Como.

L'episodio si è verificato nel territorio del comune di Suello nel Lecchese.

Poiché la partita era a rischio, durante la fase di deflusso dei pullman della tifoseria ospite verso Como era stato predisposto un servizio di scorta del personale di Questura e Polizia Stradale e del Reparto Mobile di Milano. L'immediato intervento di personale della Digos e dei reparti di rinforzo ha causato l'allontanamento dei giovani che avevano tirato i sassi, che erano a bordo delle loro auto, danneggiando il parabrezza del pullman.

I tre ragazzi, residenti in provincia di Varese, sono stati identificati e portati in Questura. Il Questore di Lecco, Ottavio Aragona, ha emesso nei loro confronti un Daspo di 5 anni per un giovane già destinatario di un analogo provvedimento e due Daspo di due anni.



