Il belga Philipsen vince in volata la Milano-Sanremo

Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volata la Milano-Sanremo. Al secondo posto l'australiano Michael Matthews e al terzo lo sloveno Tadej Pogacar. Quinto si è classificato l'italiano Alberto Bettiol. Il corridore della Alpecin-Deceuninck si è imposto per la prima volta nella classica di Primavera, giunta alla 115/a edizione. Il belga ha concluso la gara di 288 chilometri, partita da Pavia, in 6h14'44'', alla media record di 46,100 chilometri all'ora. Al quarto posto si è classificato Mads Pedersen, precedendo Bettiol.

Il campione del mondo, Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2023, ha chiuso al decimo posto dopo aver lavorato per favorire la volata vincente del compagno di squadra Philipsen.



