Scritte no vax: il sindaco, le telecamere hanno ripreso tutto

"Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine per identificare i colpevoli". Il sindaco di Spirano, Yuri Grasselli, parla così del blitz no vax della notte scorsa sui muri del Palaspirà, il primo centro per i vaccini anti-Covid aperto nel paese in provincia di Bergamo e in tutta la Lombardia durante la pandemia.

"Questo gesto deplorevole - aggiunge il sindaco - rappresenta un vile attacco. Queste persone senza dignità hanno offeso anche gli alpini, danneggiando i loro simboli e quelli delle associazioni locali".



