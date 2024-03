Salvini: 'Conto in nuovi stadi di Milan e Inter'

"Conto in un nuovo stadio del Milan e in un nuovo stadio dell'Inter": il vicepremier Matteo Salvini lo ha detto a margine di un sopralluogo a Marcallo in provincia di Varese aggiungendo che "c'è bisogno di nuovi stadi in tante città italiane, fatti dai privati". "Parlo non da tifoso ma da ministro", ha sottolineato.

"Io - ha aggiunto Salvini - lascerei libera iniziativa ai privati tagliando la burocrazia, concedendo permessi rapidamente, portando infrastrutture là dove servono perché stadi nuovi e moderni sono più sicuri".

E quindi "conto in un nuovo stadio del Milan, in un nuovo stadio dell'Inter e della Fiorentina. Stadi - ha precisato - fatti dai privati che ci devono guadagnare".

Salvini non ha rinunciato a una critica nei confronti di Giuseppe Sala. "Da milanese - ha commentato - mi dispiace che il sindaco di Milano abbia fatto perdere anni e soldi ai milanesi perché poi le squadre andranno fuori città".



