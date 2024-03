Inaugurata Casa Suardi, ospita l'Archivio storico di Bergamo

Torna fruibile ai cittadini di Bergamo Casa Suardi, storico edificio di proprietà del Comune inaugurato nel cuore di piazza Vecchia in Città Alta: la maschera bergamasca di Arlecchino ha guidato la festa in uno scenografico trasloco dell'archivio storico comunale, sospeso da fili tesi tra il Palazzo Nuovo, sede della Biblioteca Mai, e la stessa Casa Suardi. Grandi palloni bianchi sono poi rimbalzati sulle teste dei tanti cittadini venuti ad assistere all'evento.

La festa è stata organizzata dal TTB (Teatro tascabile di Bergamo).

A tagliare il nastro il sindaco Giorgio Gori: "La Capitale della Cultura dello scorso è stata lo spunto per fare tante cose - ha detto -, ma anche nel 2024 Bergamo continua a investire nella cultura: casa Suardi torna oggi ai nostri concittadini e ospita un archivio che è la storia della nostra città.

Custodisce il verbale del primo consiglio comunale del 1946 e il via libera alla città a coniar moneta di Federico Barbarossa ai disegni dei più importanti architetti della città".

Sabato 16 e domenica 17 marzo Casa Suardi sarà aperta alle visite dalle 10 alle 17. La rinnovata struttura ospiterà l'Archivio storico del Comune di Bergamo, con documenti datati tra il 1100 e il 1950 riguardanti la storia di Bergamo. La struttura dispone di 1.500 metri di moderne scaffalature che hanno permesso finalmente di riunire l'Archivio che, per motivi di spazio, da quasi vent'anni era stato diviso in due sedi, Palazzo Nuovo e un deposito esterno. Per riportare il palazzo alla città sono serviti 2,3 milioni di euro, finanziati in gran parte dal Pnrr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA