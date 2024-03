Fotomodello in carcere per rapina, 'ho debiti ma sono pentito'

Ha ammesso le proprie responsabilità nell'interrogatorio di convalida del fermo il fotomodello 22enne di origini senegalesi passato dalle passerelle milanesi al carcere di Brescia con l'accusa di essere il leader della banda che ha messo a segno una rapina in un compro oro, in via Orzinuovi, in città, e un altro colpo in una gioielleria sotto i portici, in centro. In entrambi i casi con due complici - anche loro fermati mercoledì scorso - e con una pistola a salve in pugno. "L'ho fatto perché avevo debiti da saldare" ha detto al gip Giulia Costantino, Il giovane ha poi fatto mettere a verbale di essersi pentito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA