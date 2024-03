Esa Bic Milan, il Politecnico supporta le startup Space tech

Un programma di incubazione su misura per dare forma al futuro della tecnologia spaziale supportando il lavoro delle startup. Si tratta di Esa Bic Milan, parte integrante del programma di incubazione Esa nato per supportare le migliori startup collegate alla Space Economy.

Il progetto, gestito da PoliHub del Politecnico di Milano, in collaborazione con il dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali e Fondazione Politecnico di Milano e promosso da Esa (European Space Agency) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana) con il supporto finanziario di Regione Lombardia, ha l'obiettivo di supportare le startup che intendono sviluppare nuovi prodotti, applicazioni o servizi che siano basati sull'utilizzo di dati e infrastrutture spaziali, creando nuove imprese e generando ricadute in diversi settori industriali.

Sono previste tre selezioni annuali. Il prossimo bando si chiuderà il 7 giugno. Le startup ammesse al programma riceveranno un finanziamento di 50 mila euro da utilizzare per lo sviluppo del prodotto o del servizio, fino a due anni di incubazione in PoliHub oltre al supporto consulenziale in ambito tecnologico e consulenza legale per gli aspetti relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

"Lo spazio è una delle sfide sulle quali si gioca il futuro di settori industriali ad alto tasso di innovazione che dalla ricerca traggono grandi benefici. L'Italia, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, non può sottrarsi da questa corsa" commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.

"Esa Bic Milan - aggiunge l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi - consente di dare vita ad un polo di iniziativa e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando e valorizzando l'ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni, capace sia di attrarre in Lombardia nuove realtà imprenditoriali, sia di agire come catalizzatore di coinnovazione attraverso il contributo derivante da settori diversi".



