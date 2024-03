Dal Pirelli al Casinò di Campione, le giornate Fai in Lombardia

Dal Grattacielo Pirelli a Palazzo Marino, dalla sede di Dolce&Gabbana Beauty all'Ippodromo Snai San Siro fino al Palazzo Gaifami di Brescia, edificio di origine cinquecentesca oggi sede delle Croce Bianca, e al Casinò di Campione, piccolo paese in provincia di Como. Il 23 e 24 marzo tornano le Giornate Fai di primavera, l'evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

In Lombardia saranno 129 i beni visitabili in 51 Comuni grazie al lavoro dei volontari delle 17 delegazioni regionali, degli 8 gruppi Fai e dei 16 gruppi Fai giovani. La presentazione delle giornate Fai lombarde è avvenuta al Pirellone alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, del presidente regionale Fai Lombardia Andrea Rurale, della responsabile stampa e comunicazione della commissione europea a Milano Stefania Nardelli e dell'amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin.

Proprio il Pirellone, sede del Consiglio regionale, sarà uno dei luoghi visitabili durante le giornate Fai. Da segnalare l'apertura della sede della storica azienda di tessuti della Lomellina 'Galtrucco', la stazione dei carabinieri della compagnia Milano Duomo a Palazzo Castani, la sede di Sky Italia nel quartiere Rogoredo/Santagiulia, esempio di riqualificazione della periferia, l'U-Power Stadium di Monza, la cascina quattrocentesca Villa Mirabello, il Teatro Sociale di Como e la Torre del Barbarossa a Maggiana, frazione di Mandello nel lecchese.

L'iniziativa, secondo Romani, servirà a "incentivare il turismo dei territori e a far conoscere tutte le nostre eccellenze in campo culturale, magari con una visita in famiglia" ha spiegato, parlando anche dell'apertura del Pirellone "che consentirà a tutti i cittadini di visitare la casa dei lombardi".



