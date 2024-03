'Controcorrente' al Teatro Repower per la lotta ad Hiv e Aids

La compagnia Italy Bares torna al Teatro Repower, ad Assago al confine con Milano, con il nuovo spettacolo 'Controcorrente' ideato per parlare di Hiv, Aids e infezioni sessualmente trasmissibili, per sensibilizzare e informare il pubblico. Il musical, il cui ricavato andrà ad Anlaids Lombardia, si svolge venerdì 17 maggio, alle 21, e sabato 18 alle 16.

"Di anno in anno - spiegano gli organizzatori in una nota - sono stati coinvolti un numero sempre più grande di artisti e operatori, perché la consapevolezza e la lotta contro ogni forma di stigmatizzazione sia al centro come messaggio di libertà".

Lo show è diretto da Mauro Simone, con la regia associata di Alfonso Lambo, su libretto di Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla che per il secondo anno firmano i testi di Italy Bares.

La storia è quella di Michele e Fatima. Il primo è un medico che ha appena iniziato a lavorare in consultorio e sogna di aiutare le persone in difficoltà. La seconda è una ragazza africana arrivata in Italia, clandestina. Una storia colma di emozione, ritmo, sensualità, violenza e dolcezza. Nel ruolo della dottoressa, Elena Di Cioccio, che nella vita ha contratto l'Hiv; nel ruolo della protagonista, la giovane attrice Cristina Parku; tra gli attori Katia Follesa e Angelo Pisani. Prendono parte alla rappresentazione dieci ballerini del Corpo di ballo del Teatro alla Scala.



