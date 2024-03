Coin apre temporary store a Milano, Napoli, Roma e Verona

Il gruppo Coin ha richiesto alla stilista milanese Giuliana Cella la creazione di una linea "speciale" di abbigliamento, accessori e gioielli, nell'ambito di un nuovo progetto: un pop-up store itinerante che partirà il 7 marzo da Coin Excelsior di Milano, in corso Vercelli 30, per poi proseguire per le sedi di Roma, Napoli, Verona.

Stilista, designer e collezionista, Giuliana Cella vive il quadrilatero della Moda di Milano da più di 25 anni e ha portato le sue creazioni nelle sedi più prestigiose del mondo, oltre ad avere uno showroom in via Borgonuovo.

Le sue collezioni spaziano da top e pantaloni in jersey, piccoli coats in cotone e seta, tuniche e caftani ricamati a mano e camicie in cotone con inserti di pizzo, oltre a borse decorate con charms e gioielli in argento o bronzo dorato.





