A Milano corso sui disturbi alimentari per docenti e allenatori

Arriva un corso online per aiutare insegnanti e allenatori, ma anche educatori a riconoscere subito i sintomi che portano ai disturbi alimentari: si chiama 'Come ti nutri?' l'iniziativa per cui si sono uniti la Fondazione Oratori Milanesi e l'Istituto Auxologico, che è stata presentata oggi nella giornata nazionale dei disturbi di comportamento alimentare.

Al collegio San Carlo, davanti agli studenti, ha voluto essere presente anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini "preoccupato per la sofferenza lancinante e silenziosa di tanti ragazzi e ragazze: un dolore interiore, che invade e imprigiona il corpo".

A sottolineare come il fenomeno sia in aumento è stato Leonardo Mendolicchio, psichiatra dell'Auxologico. Un aumento che "ha già prodotto una saturazione del sistema che fa fatica a dare risposte rapide e capillari sul territorio. In un contesto come questo - ha spiegato - la prevenzione è fondamentale, occorre ridurre il numero delle persone che si ammalano e in questo senso fare attività di formazione agli allenatori e agli insegnanti, ovvero agli educatori principali, è fondamentale". I disturbi alimentari (o Dca) "causano 4.000 morti tra i nostri giovani: un segno che deve spronarci a fare ancora di più e in stretta sinergia" è convinto il presidente dell'Auxologico Mario Colombo.

Di "emergenza silenziosa" ha parlato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, una emergenza "esplosa dopo il Covid, e la dobbiamo affrontare usando gli strumenti propri delle emergenze. Quindi più stanziamenti (e Regione Lombardia solo per quest'anno stanzia 6 milioni di euro), reparti specializzati, un lavoro sul territorio molto capillare insieme a scuole, associazioni, centri sportivi e soprattutto con le famiglie per potenziare la prevenzione" Il corso - visibile al sito della Fom www.oramiformo.it - riguarda anche i disturbi meno conosciuti come l'ortoressia (il disturbo di chi per mangiare sempre e assolutamente sano si trova a fare il contrario) e la vigoressia (la percezione sfalsata del proprio corpo con il bisogno di aumentare sempre più i muscoli".

"Il consiglio che possiamo dare ai giovani - ha concluso Martina Colombari, che ha partecipato alla presentazione insieme alla ginnasta Viola Stella - è di ascoltarsi, di parlarsi, di parlare delle loro difficoltà. E di fare un buon uso dei social.

Farne un buon uso significa saper giocare con il virtuale senza confonderne il piano con la realtà, fatta di figure umane la cui imperfezione sottolinea al tempo stesso l'unicità di ciascuno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA