Torna Michele Bravi, nuovo concept album in uscita il 12 aprile

Dopo la partecipazione nel cast del film di Saverio Costanzo 'Finalmente l'alba', presentato alla 80/a Mostra di Venezia, Michele Bravi torna, a distanza di tre anni dal suo precedente lavoro discografico, con 'Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi' (EMI Records Italy/Universal Music Group), il suo nuovo concept album in uscita il 12 aprile e disponibile in pre-order e pre-save (https://michelebravi.lnk.to/tucosavediquandochiudigliocchi).

Il progetto segna anche una rivoluzione personale e artistica per Bravi. Il disco - scritto tra Milano, Parigi, Londra e Amsterdam - è un viaggio tra le metafore attraverso la quale assorbiamo la concretezza e il tangibile. Un disco che celebra la natura melodica e scenica della vita interiore, della memoria e dell'immaginazione. "Nelle canzoni l'immediatezza dell'esperienza si mescola all'astrazione. Nella musica ogni momento si riferisce ad altri momenti e li contiene. In stato cosciente, tratteniamo solo i ricordi che possono diventare arte".

La traduzione visiva dell'album è affidata all'occhio di Mauro Balletti, uno degli artisti italiani tra i più innovativi e sofisticati, che ha realizzato la cover del disco. C'è anche l'universo immaginifico di Antonio Marras che arricchisce l'estetica complessiva realizzando le scenografie e affidando a Michele le sue creazioni sartoriali.

A maggio sarà la volta del ritorno live, con due speciali anteprime a teatro, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.



