San Siro: udienza Tar sul vincolo, sentenza entro 60 giorni

Bisognerà attendere ancora per sapere l'esito del ricorso presentato dal Comune di Milano al Tar contro il parere della soprintendenza di porre un vincolo sul secondo anello di San Siro, che scatterebbe nel 2025. Questa mattina si è tenuta l'udienza al Tribunale amministrativo in cui è stato discusso il ricorso ed ora il collegio ha per legge 60 giorni di tempo per arrivare alla sentenza di merito. "Ma io immagino che arriverà prima, tra qualche giorno a mio parere ci potrà anche essere la sentenza - ha spiegato al telefono con l'ANSA l'avvocata Veronica Dini che assiste i cittadini del coordinamento che ha indetto il referendum per salvaguardare lo stadio -. Questo ricorso è stato affrontato tutto un po' d'urgenza". L'avvocata non si sente di fare pronostici. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha già detto però che secondo lui il vincolo ci sarà, e quindi il Tar potrebbe non accogliere il ricorso.

"Pronostici non se ne fanno e non ne faccio - ha proseguito Dini -, ma a me sembra che questo ricorso sia poco sensato e poco fondato, non c'è nessun danno adesso e inoltre lo stadio al momento lo vogliono ristrutturare, quindi di cosa parliamo?".

Inoltre si potrebbe annullare un atto che "è inammissibile ma la soprintendenza ha espresso il suo parere motivandolo e il Comune non ha presentato delle contro perizie che dimostrano il contrario. Quindi qui si chiede al Tar una decisione quasi politica". ha concluso.



