Quando l'amore è una truffa, serata web contro 'Romance scam'

Il fenomeno delle truffe romantiche, il cosiddetto 'Romance scam', è in continua crescita sul web, anche se non è ancora sufficientemente conosciuto.

E' per questo che Il Centro 'Dipendiamo' per la cura delle New Addiction di Bergamo, con le psicoterapeute Gloria Piccinini, Annita Belotti e l'avvocato Francesca Gritti del Foro di Milano, propone una serata di approfondimento su questo tema che sarà trasmessa il 20 marzo sui canali social del Centro.

"Nella prima parte - spiegano le promotrici - si prenderanno in esame i presupposti che stanno alla base di questa realtà, in particolare la crescente diffusione e le caratteristiche delle relazioni virtuali, analizzando "l'impalcatura" che viene sapientemente costruita intorno alle vittime ed evidenziando sia gli elementi che devono mettere in guardia sia la difficoltà a riconoscerli quando c'è coinvolgimento emotivo".

Nella seconda si approfondiranno invece i meccanismi psicologici in gioco, comuni a tutti gli esseri umani: dissonanza cognitiva, alcune leggi della percezione, gli aspetti più salienti della manipolazione. Si getterà anche lo sguardo sul senso di vergogna che porta le vittime a non raccontare quanto sta succedendo loro e poi sulle ferite e sul senso di violazione personale che lasciano queste "false relazioni" dopo che sono state smascherate.

"Tutti questi fattori, proprio perché appartengono a ogni essere umano, rendono, al di là degli stereotipi, del tutto trasversale la possibilità di cadere in queste trappole", sottolinea Dipendiamo.

Nella terza parte, infine si affronteranno gli aspetti di tutela legale: partendo da un'analisi dei diversi tipi reati posti in essere dagli "impostori" e saranno suggeriti i rimedi legali esaminando anche le attuali lacune dell'ordinamento italiano.



