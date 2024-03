Europa League, Pioli: 'Anche il Milan in corsa per la coppa'

"Stiamo bene, è un momento positivo, i nostri tre giocatori offensivi hanno qualità.

Abbiamo passato due turni che potevano sembrare semplici ma Rennes e Slavia non erano squadre facili. Ci sono otto squadre che possono vincere l'Europa League e ci siamo anche noi": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria sullo Slavia Praga e la qualificazione ai quarti di Europa League.

Una serata positiva per il Milan che ha dovuto pure gestire il forfait di Maignan. Pioli però rassicura: "Mike ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga. Rispetto all'andata abbiamo gestito meglio alcune cose. Chiudere il primo tempo sopra di tre gol ci ha dato quella lucidità che ci serviva per gestire al meglio determinati momenti".



