Difesa di Marzouk in Cassazione contro condanna per diffamazione

I legali di Azouz Marzouk faranno ricorso in Cassazione contro il provveimento con cui la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di annullare la condanna a due anni e mezzo per diffamazione ai danni di Giuseppe e Pietro Castagna inflitta ad Azouz Marzouk, marito e padre di Raffella Castagna e del piccolo Youssef, due delle vittime dela strage di Erba.

Lo ha spiegato l'avvocato Solange Marchignoli, che difende l'uomo con il colega Luca D'Auria, e che è in attesa dele motivazioni della decisone dei giudici milanesi.



