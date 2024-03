"La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia. Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter". È questo il messaggio che il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha voluto mandare ai tifosi nerazzurri in un post su Instagram, all'indomani dell'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid ai rigori.



