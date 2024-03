San Siro: Sala, impianto dedicato ai concerti se club rinunciano

Se Inter e Milan decideranno, a giugno, di non ristrutturare lo stadio di San Siro il sindaco, Giuseppe Sala, come prima strada proverà a farlo diventare un impianto dedicato alla musica dal vivo. Lo ha spiegato lui stesso nella prima diretta Instagram dedicata ai temi della città, 'Cose in Comune', in cui si è confrontato con i cittadini sul tema stadio.

"Si lavorerebbe sull'ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo ed eventi di varia natura - ha detto -. Se i club non saranno per nulla interessati é la prima via che proverei ed ho già avuto contatti in proposito. I concerti dal vivo ormai fanno riferimento a due, tre multinazionali ed io ho rapporti continui, loro sarebbero interessati". Sala non ha fatto nomi ma tra le grosse società che si occupano di concerti ci sono LiveNation, Friends&Partners, VivoConcerti e BarleyArts.

Se Inter e Milan "nonostante i tentativi che stiamo facendo dicessero che San Siro non gli interessa non potrei mai lasciare lo stadio abbandonato". ha aggiunto.

"Ha molto senso lavorare su San Siro" e ristrutturarlo, "è uno stadio storico, la Scala del calcio, per tanti e non solo per quelli della mia età é qualcosa che sta nelle abitudini, nelle tradizioni, nelle storie. É bene posizionato e i milanesi ci sono affezionati, é casa San Siro", ha concluso.



