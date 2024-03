Rubavano 150 Kw al giorno per coltivare 600 piante di marijuana

Alla Cascina Cascinazza di Cozzo (Pavia), un comune della Lomellina, avevano adibito diversi locali a serra per organizzare una coltivazione di cannabis, composta da 300 piante mature e altre 300 in fase di crescita del peso complessivo di 720 chili. Per alimentare la produzione (sostenuta anche con un sofisticato impianto di climatizzazione e e illuminazione), avevano realizzato un allacciamento abusivo alle corrente, con un prelievo giornaliero di 150 kw di energia elettrica.

Due albanesi di 22 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri perchè ritenuti responsabili in concorso di produzione e detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, e per il furto di energia elettrica.



