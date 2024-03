Nel 2023 in Lombardia soccorsi oltre 11mila animali feriti

In Lombardia "sono attivi 9 centri di recupero della fauna selvatica, che nel 2023 hanno soccorso più di 11.000 uccelli e mammiferi sul territorio regionale, tra cui numerosi esemplari appartenenti a specie di particolare rilievo conservazionistico". Così l'assessore della Regione Lombardia all'Agricoltura Alessandro Beduschi dopo che la giunta ha approvato una delibera che stanzia 510mila euro a favore dei Cras, Centri di recupero animali selvatici.

Nel triennio 2022-2024, si legge in una nota, Regione Lombardia ha erogato complessivamente 1,5 milioni di euro a beneficio dei Cras e, anche per quest'anno, i fondi verranno suddivisi tra i centri sulla base dell'attività svolta.

"Con questo stanziamento da oltre mezzo milione di euro - aggiunge l'assessore regionale a Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi - garantiamo la continuità dei servizi di assistenza veterinaria erogati dai centri di recupero. I 9 Cras presenti sul nostro territorio sono presidi fondamentali per il trattamento e recupero degli animali selvatici. Abbiamo dimostrato ancora una volta l'impegno di Regione Lombardia per la tutela del proprio patrimonio faunistico".



