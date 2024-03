Mamme e bambini afghani in mostra con Emergency a Legnano

Sono storie di mamme e bambini, di giovani che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse, dell'essere donne in un Paese complesso come l'Afghanistan, quelle al centro della mostra 'Afghana' della fotografa Laura Salvinelli, aperta dal 16 marzo al 28 aprile, nell'ambito della 12esima edizione del Festival Fotografico Europeo, presso il Castello Visconteo di Legnano.

Al centro dell'esposizione le testimonianze e i volti delle donne del Centro di maternità di Emergency ad Anabah, nella Valle del Panshir: il viso sorridente di Zarghona che ha dato alla luce il primo figlio maschio, Kemeya alle prese con il quinto cesareo, Asuda che, grazie al Centro di maternità ha potuto studiare e formarsi per diventare ostetrica.

"Ho lavorato in un mondo in cui fotografare le donne - racconta Salvinelli - è un tabù, interpretando il ruolo dell'elefante in un negozio di cristalli. Ho combattuto per mostrare in Occidente le foto del parto, che violano un altro tabù, quello del sangue della vita e del corpo reale delle donne. Mi sono posta in continuazione la domanda di tutti i fotografi: se sia giusto entrare nell'intimità degli altri. Credo che la risposta, sempre diversa, dipenda da perché e da come si fa, l'importante è che quella domanda lavori sempre dentro di noi." In Afghanistan - dai dati di Emergency - la mortalità materna è 99 volte più alta di quella italiana e il tasso di mortalità infantile 47 volte più alto: una donna su 14 muore per complicazioni legate alla gravidanza, mentre un bambino su 18 muore prima di compiere i 5 anni. Il Centro di maternità del Panshir della Ong è l'unica struttura specializzata e gratuita della zona che permette alle donne di diventare infermiere, ginecologhe, ostetriche e garantisce di partorire in un ospedale sicuro. Da quando è entrato in funzione, nel giugno 2003, a oggi nel Centro sono state curate più di 489mila donne e bambini e sono stati fatti nascere più di 76mila bambini, in media oltre 7mila ogni anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA