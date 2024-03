Il Mi Ami festeggia 18 anni con i CCCP

"Quando nel 2005 abbiamo realizzato la prima edizione del festival abbiamo pensato a quale sarebbe potuto essere il sogno da realizzare al MI AMI ed entrambi abbiamo risposto: la reunion dei CCCP. Ci siamo". - Così i fondatori del Mi-Ami Festival Carlo Pastore e Stefano Bottura annunciano lo speciale concerto di apertura della 18esima edizione della rassegna, in calendario dal 24 al 26 maggio.

Oggi l'aggiunta dell'unica data lombarda del tour 'In fedeltà la linea c'è', il 23 maggio, che riporta sul palco insieme, a 40 anni dal primo EP "Ortodossia", Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur. Un vero e proprio concerto di apertura del Festival che porterà al circolo Magnolia la band che ne ha ispirato il nome. I biglietti sono già disponibili su Dice in pre-sale esclusiva per chi ha già acquistato l'abbonamento al MI AMI Festival 2024 e dalle 10 di domani, giovedì 14 marzo, saranno in vendita libera sempre su Dice.

Tra i protagonisti del festival anche Phoenix, Colapesce Dimartino, Tropico, Daniela Pes, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bar Italia, Marco Castello, Cumgirl8, Willie Peyote, Ex Otago, Lucio Corsi, Rosa Chemical, Tony Boy, Diss Gacha, Chiello.



