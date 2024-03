I Placebo hanno annunciato il loro ritorno in Italia con due nuove date, il primo luglio a Legnano (Milano), al Rugby Sound Festival, e l'8 luglio a Roma per Rock in Roma.

La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, torna in Italia a un anno dalle cinque date del 2023.

La vendita generale dei biglietti è al via su livenation.it.





