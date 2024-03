Fiera Milano chiude il 2023 da record, torna la cedola

Fiera Milano chiude il 2023 con risultati ai massimi storici che vedono i ricavi a 283,8 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente.

L'utile netto si attesta a 45,5 milioni, rispetto alla perdita di 5,8 milioni registrata nel 2022.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 97,1 milioni, in aumento del 66% rispetto all'esercizio precedente e superando di 10 milioni sia la precedente guidance che le stime di consensus degli analisti. Grazie ai risultati ottenuti, Fiera Milano torna al dividendo dopo quattro anni. Il consiglio di amministrazione ha proposto all'assemblea, convocata per il 23 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione, in aumento rispetto a 0,13 euro dell'utimo dividendo pagato nel 2019. L'otto aprile è prevista la presentazione del nuovo piano strategico 2024-2027.

"Chiudiamo il 2023 con risultati eccellenti, grazie ad una solida crescita organica delle attività fieristiche e congressuali in Italia e un progressivo miglioramento dei risultati generati dai servizi", afferma l'amministratore delegato di Fiera Milano Francesco Conci. "L'imminente presentazione del piano strategico 2024-2027 - aggiunge - rappresenta un momento fondamentale per delineare con precisione le iniziative di sviluppo previste per i prossimi anni e la nostra visione strategica, segnando l'avvio per una nuova fase di crescita che vedrà la sostenibilità come un fattore chiave per lo sviluppo del business".



