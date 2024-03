Europa League: Scamacca, qualità in attacco ci avvantaggia

"In attacco con tutta la qualità che abbiamo, è facile produrre occasioni. Si tratta di sfruttarle". Gianluca Scamacca è confermato al centro del tridente dell'Atalanta contro lo Sporting Lisbona nell'ottavo di ritorno di Europa League, partendo dall'1-1 di Lisbona. "Non sento pressione, ho solo passato il classico periodo di un attaccante quando non riesce a segnare - spiega il centravanti romano -. Sorridevo prima e sorrido anche adesso, mi sento coinvolto nel progetto".

"Giocare in casa spinge tutti a fare meglio. Il nostro pubblico è il dodicesimo uomo in campo, la nostra forza - prosegue Scamacca -. La differenza la farà il partire subito forte mettendo l'avversario con le spalle al muro. Usciamo dalla trasferta con la Juventus più consapevoli delle nostre qualità anche mentali".

I dubbi in formazione sembrano ridursi al ballottaggio tra De Ketelaere e Lookman: "La competizione interna ti spinge a dare sempre di più. Chiunque giochi, l'importante è che facciamo bene e arrivino i risultati", chiude Scamacca.



