A.Fontana, direttiva Ue folle e inaccettabile

La direttiva Ue sulle case green "è veramente una follia inaccettabile, soprattutto è una follia il fatto che non si tenga conto della realtà dei diversi Paesi e della realtà sociale": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha parlato a margine di un evento al Pirellone a Milano.

Per il governatore "non si possono imporre date ultimative" perché "c'è una gran parte della nostra società che non può rispettare questi termini. È una follia che dimostra come l'Europa su certi argomenti sia spinta solo dall'ideologia e non abbia nessun collegamento con la realtà. Speriamo - ha concluso - che presto i cittadini europei facciano capire a questi demagoghi che è meglio che la smettano".



