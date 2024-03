A Palazzo Lombardia le opere di 100 artisti contemporanei

Fino al 17 marzo Palazzo Lombardia ospita una selezione di 100 artisti del progetto ARTbite con lavori inediti per addentrarsi nell'arte contemporanea e scoprirla in modo originale. Dopo il successo dell'edizione 2023, torna a Milano il Salon Bite&Go, nato dalla collaborazione tra Nicoletta Rusconi Art Projects e la Regione Lombardia.

All'inaugurazione della mostra 'Bite and Go' è intervenuto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme a Nicoletta Rusconi, fondatrice del progetto Artbite e a Sole Castelbarco Albani, curatrice della sezione 'Equilibrio Precario'.

"Si rinnova a Palazzo Lombardia l'appuntamento con l'arte contemporanea proposta dalla mostra 'Bite and Go' - ha sottolineato Fontana - riconfermando il ruolo centrale della sede della Regione come luogo aperto ad ogni forma di cultura e come crocevia di contaminazioni artistiche. Un'esposizione che i cittadini possono visitare gratuitamente cogliendo questa occasione anche per scoprire spazi e artisti poco conosciuti al grande pubblico".

"Un appuntamento unico per la città di Milano, che fa eco ai Salon parigini di fine Ottocento - commenta Rusconi - capaci di sconvolgere l'arte francese e di ospitare la pittura rivoluzionaria degli impressionisti, trasformando così lo sguardo e il pennello dell'artista per sempre".

In occasione di questa edizione, Sole Castelbarco Albani, curatrice esterna, presenta una sezione dedicata al concetto di 'equilibrio precario'. La selezione comprende dieci artisti italiani che, attraverso diverse prospettive e linguaggi artistici, indagano i molteplici significati racchiusi nella concezione di equilibrio precario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA