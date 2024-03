Ultracentenaria festeggia il compleanno con Attilio Fontana

Fiordalice, per tutti Alice, ha compiuto oggi 104 anni. Milanese, nata in zona Corso Magenta, ha poi abitato in diverse zone della città tra cui via Monte Rosa.

Aveva espresso il desiderio di festeggiare il suo compleanno incontrando il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Desiderio esaudito: Alice Rizzetti è salita al 35esimo piano di Palazzo Lombardia ed è stata accolta dal governatore della Lombardia e dal suo staff nel suo ufficio.

La signora si è presentata con 4 nipoti, in rappresentanza di 4 generazioni, accomodandosi con il presidente sul divano.

"Presidente ha visto cosa è successo in Abruzzo? Una terra bellissima, anche là ci sono le montagne", ha detto rivolgendosi a Fontana.

In una nota della Regione l'incontro viene descritto come "cordiale, partecipato e cortese".



