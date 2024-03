È stata identificata dai Carabinieri la madre del neonato abbandonato e ritrovato il primo febbraio scorso in un androne di una palazzina popolare di via degli Apuli, a Milano. Si tratta di una diciassettenne. Assieme a lei è stata individuata e denunciata per abbandono di minore un'amica di 19 anni. Ai militari della stazione di San Cristoforo ha raccontato di aver aiutato la minorenne a partorire nel bagno di un supermercato.

