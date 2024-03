Tentato omicidio in un centro commerciale a Pavia, 2 arresti

Gli agenti della polizia di Stato di Pavia hanno arrestato un 17enne e un 21enne accusati aver accoltellato un nordafricano di 35 anni lo scorso 25 gennaio in un centro commerciale vicino al centro di Pavia. Entrambi sono indagati per tentato omicidio.

Il 35enne era stato ricoverato per diversi giorni in gravi condizioni al Policlinico San Matteo. I due fermati sono di nazionalità egiziana. Il 21enne è stato trasferito al carcere di Torre del Gallo a Pavia, il 17enne al Beccaria di Milano.





