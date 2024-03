Scala: la Filarmonica coinvolge mille bimbi con 'Sound, music!'

Sono stati un migliaio i bambini di 15 scuole primarie di Milano che quest'anno si sono avvicinati alla musica classica grazie a 'Sound, Music!' il programma didattico che la Filarmonica della Scala e i suoi professori d'orchestra portano avanti da anni e che si concluderà il 23 marzo alle 15 con un concerto gratuito (a prenotazione obbligatoria) al teatro Elfo Puccini di Milano.

'Pierino è il lupo' è il titolo dello spettacolo di cui sono protagonisti i musicisti della Filarmonica diretti da Alessandro Ferrari e il musicattore Luigi Maio, che ha realizzato una versione italiana in rima della fiaba musicata da Prokof'ev per accompagnare i bambini alla scoperta degli strumenti e delle diverse componenti dell'orchestra.

La quattordicesima edizione di 'Sound, Music!', di cui Unicredit è main partner, è infatti stata dedicata a Pierino e il lupo con un laboratorio teatrale "Verso Pierino", a cura della compagnia Eco di Fondo, che a febbraio ha preparato i giovani spettatori ad un ascolto facilitato ed una comprensione più approfondita.

Ad ogni protagonista della fiaba Prokof'ev ha dato una propria 'voce': il flauto per l'uccello, l'oboe per l'anatra, il clarinetto per il gatto, animali che si trovano vicino al laghetto dove Pierino va nonostante gli avvertimenti del nonno.

Grazie a loro, riuscirà a catturare il lupo cattivo prima dell'arrivo del nonno con i cacciatori. Al lupo, che è identificato da un tema musicale ma non ha occasione di aprire bocca.

A dargli la parola sono i versi di Maio, che mettendo in rima la storia ha creato un vero e proprio libretto in cui si trova anche un inedito bis 'Pierino è il lupo', appunto, in cui Pierino "diventa a sua volta un'"bimbo mannaro'! Un simpatico Lupetto - ha spiegato il musicattore - che salverà la belva dalla gabbia e... dall'indigestione. Insieme ci chiederemo, 'Povero Lupo, ma è davvero così cattivo?'". Il 22 marzo ci saranno due spettacoli riservati alle scuole, il 23 lo spettacolo aperto a bambini e famiglie, gratuito con prenotazioni aperte da domani.



