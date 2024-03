Pnrr: ok Aula Lombardia a risoluzione per aiutare piccoli Comuni

L'Aula del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la risoluzione delle Commissioni Pnrr e Territorio per impegnare la giunta e il governo ad aiutare i piccoli Comuni che hanno difficoltà con la gestione dei fondi del Pnrr.

La risoluzione chiede alla giunta di sensibilizzare le strutture del ministero dell'Economia e delle Finanze affinché venga semplificata la piattaforma ReGiS e di coinvolgere Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda nell'erogazione di anticipazioni finanziarie ai Comuni sotto i 2mila abitanti a condizioni agevolate.

Nel documento si segnalano le difficoltà di utilizzo della piattaforma informatica ReGiS per gli adempimenti Pnrr, la "gravosità" per i piccoli Comuni delle anticipazioni di cassa da effettuare per poter richiedere l'erogazione dei contributi e la "macchinosità" delle procedure di rendicontazione che necessitano di risorse amministrative molto superiori a quelle disponibili.

I piccoli Comuni lamentano inoltre ritardi fino a sei mesi nella liquidazione dei Sal (stati avanzamento lavori), circostanza che mette a dura prova le tesorerie comunali.

"Sono davvero soddisfatto - ha commentato Giulio Gallera (Forza Italia), presidente della Commissione speciale Pnrr - dell'approvazione unanime di questo provvedimento che le commissioni hanno messo a punto e votato in tempi brevissimi.

Con questo documento Regione Lombardia riafferma nei fatti la sua vicinanza agli enti locali, in particolare ai piccoli Comuni che sono la netta maggioranza sul territorio lombardo".



