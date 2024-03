Pachy Vocal Coach, racconto il mio 'secondo giro di giostra'

S'intitola 'Il secondo giro di giostra' il libro attraverso le cui pagine Pachy Vocal Coach racconta la sua storia, tra una malattia da affrontare e voci eccellenti da 'preparare'. Da Mamhood a Marracash, passando per Madame, Sangiovanni, Emma, Fabri Fibra, Elodie, Big Mama e tanti altri nomi noti della musica italiana, sono quelli che si affidano al suo metodo.

Nel mezzo del racconto, una diagnosi di fibromialgia che a Pachy, invece, la voce per poter cantare la toglie, insieme al sogno di potersi esibire davanti a migliaia di persone. Una ferita che però diventa 'superpotere' per capire la voce degli altri e prepararla per la performance.

"La voce è il ritratto autentico della personalità di qualcuno - ha spiegato Pachy - libero dalla parte visiva ed estetica. Se la riesci ad ascoltare, da lei ottieni un numero di informazioni infinito sullo stato emotivo, sul carattere e su tanti altri aspetti. Da quel punto comincia il viaggio assieme all'artista".

Per raccontare 'Il secondo giro di giostra', Pachy sarà mercoledì 13 marzo alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano, giovedì 14 alla Feltrinelli via Santa Caterina 23 a Napoli e venerdì 15 al Teatro Carol di Castellammare di Stabia, sempre alle 18.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA