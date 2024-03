La Fondazione 'Italia patria della bellezza' compie 10 anni

Compie dieci anni 'Italia Patria della Bellezza', la Fondazione che permette di adottare progetti culturali, teatri, musei e piccoli borghi. Al momento sono 33 le realtà culturali che hanno già beneficiato di attività di comunicazione per ottenere visibilità e oltre 350 i progetti che hanno partecipato ai bandi di adozione indetti dalla Fondazione.

Numeri che sono destinati ad aumentare visto che il bando 2024 è quasi giunto alla sua conclusione e il 10 aprile saranno decretati i vincitori tra oltre 200 nuovi partecipanti. In tutto i progetti che hanno fatto richiesta di adozione sono 550.

Ad oggi, spiega la Fondazione, sono 15 le imprese di comunicazione che si sono messe gratuitamente al servizio della cultura, ma il numero dei sostenitori sta crescendo. A questo scopo la Fondazione ha ideato il "modello di adozione a scopo divulgativo", un sistema per valorizzare la bellezza dell'Italia che si nasconde nei borghi e nelle aree interne, nei progetti di rigenerazione urbana e di partecipazione, nei parchi archeologici e nei percorsi naturalistici.

Un'idea, quella del 'Modello di adozione a scopo divulgativo' sviluppatasi per dare concretezza alla missione della Fondazione, ossia - spiega Maurizio di Robilant, presidente nonché fondatore della Fondazione - "raccontare progetti significativi ma ancora poco noti, esempi d'eccellenza italiana e mostrare come l'Italia, da Aosta a Catania, condivide la stessa "pluralità di bellezza". Lo scopo principale è creare la consapevolezza che la bellezza è il nostro patrimonio identitario, una leva reputazionale unica, il vero potenziale competitivo che ci distingue nel mondo".



