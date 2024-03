Disabilità: Pd Lombardia, 'andremo in piazza contro i tagli'

Continua la protesta del Pd in Lombardia contro i tagli per le famiglie con persone disabili dopo l'attuazione del nuovo piano nazionale per la non autosufficienza. Il capogruppo Pierfrancesco Majorino durante la seduta d'Aula di oggi ha consegnato alla giunta dei cartelloni con la scritta 'Per voi la disabilità vale meno dello 0,03%', gli stessi manifesti che il gruppo aveva sollevato durante la scorsa seduta.

"Il 23 marzo tante associazioni saranno in piazza per protestare. Noi ci saremo e spero che tutto il Consiglio voglia essere in piazza per chiedere alla giunta di modificare la delibera regionale che taglia i contributi alle famiglie delle persone più fragili e impedisce l'accesso a nuove persone - commenta Majorino -. Abbiamo protestato durante la scorsa seduta e lo faremo fino a quando sarà necessario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA