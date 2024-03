Damiani festeggia 100 anni con 100 gioielli

Cento gioielli per cento anni di storia: la maison Damiani celebra alle Gallerie di Italia, a Milano, il suo primo secolo, mettendo in mostra - dal 19 marzo al 28 aprile - il suo patrimonio di maestria e creatività tutto made in Italy.

Esposte come opere d'arte, nella mostra curata dalla docente di design del gioiello del politecnico di Milano Alba Cappellieri, le creazioni uniche e artigianali, realizzate a mano dai maestri orafi di Valenza, dove la Maison è nata un secolo fa. Da allora si sono susseguite tre generazioni, dal fondatore Enrico che, grazie alle proprie doti di maestro orafo, diventò punto di riferimento per il mondo della gioielleria tradizionale e per le famiglie nobili più altolocate, che si affidavano a lui per la creazione dei loro preziosi più esclusivi, al figlio Damiano, che intuì l'esigenza di rinnovare la tradizione aprendosi alle nuove tendenze e conquistando un pubblico sempre più internazionale.

Il testimone è passato poi nelle mani dei tre figli di Damiano - Guido, Silvia e Giorgio - incaricati di interpretare la storia Damiani, come nella mostra voluta per il centenario.



