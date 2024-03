Champions, Simeone: 'Contro l'Inter faremo una grande partita'

"Le parole servono poco, domani abbiamo una partita importante contro una delle migliori squadre d'Europa e servono i fatti. È una partita secca, l'Inter ha vinto 1-0 all'andata e la differenza non è grande ma comunque è importante contro una squadra tra le migliori d'Europa. Però noi abbiamo una buona squadra, ho fiducia nei miei giocatori e faremo una grande partita". Lo ha detto il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. "Non c'è molto da dire, ho fiducia al 100 per cento nei miei giocatori e nella mia squadra. So che sarà una grande partita - ha proseguito -. Ho le idee molto chiare, capisco cosa ci sta succedendo: fino alla partita col Siviglia è stata una stagione molto molto buona, poi abbiamo perso in trasferta 1-0 contro una delle squadre più forti d'Europa. Negli ultimi venti giorni la squadra non ha mantenuto il livello che stava mantenendo prima e il calcio non perdona. Evidentemente vogliamo crescere, a partire da domani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA