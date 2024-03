A Milano torna la corsa solidale Unicredit Relay Marathon

Tornerà il 7 aprile a Milano la Unicredit Relay Marathon, corsa, o meglio la maratona a staffetta non competitiva, per raccogliere fondi a favore di progetti solidali.

Fra quelli per cui si può correre c'è anche 'Malattie senza diagnosi' programma di fondazione Telethon che indaga malattie genetiche rarissime e con cause sconosciute che sono ancora non diagnosticabili, utilizzando le più moderne tecnologie di sequenziamento del DNA. Il progetto, coordinato dall'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem) prevede la collaborazione con una rete di centri clinici in continua espansione.

La maratona partirà da corso Venezia, dove è previsto l'arrivo dopo 42 chilometri attraverso la città. Ognuno dei quattro membri della staffetta dovrà percorrere una distanza da 6,5 a 13 chilometri.



