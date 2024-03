Repubblica Dominicana, celebrato il 180esimo dell'indipendenza

Villa ReNoir a Legnano si è illuminata dei colori della bandiera dominicana in onore del 180esimo anniversario dell'Indipendenza Nazionale della Repubblica Dominicana. La cerimonia inaugurale è stata presieduta della console generale della Repubblica Dominicana a Milano, Arlene Peña del Orbe, e seguita dall'inno nazionale della Repubblica Dominicana e d'Italia.

Nel suo discorso, la console, dopo aver ricordato i meriti del Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader Corona, nel migliorare i servizi per i dominicani all'estero, ha sottolineato l'importanza del giorno "come un promemoria della lotta per la libertà avvenuta 180 anni or sono" e ha espresso "gratitudine verso gli eroi che si sono sacrificati per l'indipendenza". Ha poi evidenziato "l'amore patriottico che i dominicani portano nel loro cuore e il loro orgoglio per una nazione che ha saputo affrontare le avversità" e ha infine espresso gratitudine alla diaspora dominicana in Italia per mantenere le proprie radici e contribuire al Paese, riconoscendo la generosità dell'Italia nel accogliere i dominicani.

All'evento hanno partecipato le autorità municipali della città di Milano, del comune di Legnano, della Regione Lombardia, autorità dominicane e la partecipazione di rappresentanze diplomatiche di oltre 20 paesi.

L'artista e scenografo Boris Veliz ha poi dipinto un ritratto in onore alle donne dominicana e al fiore nazionale della Repubblica Dominicana, la rosa di Bayahibe, che è poi stato consegnato dall'artista, insieme col giornalista Daniel Sigua, al console generale. La cerimonia ha incluso l'esibizione di due artisti dominicani, Edwin "El Futuro de la Salsa" e Félix Manuel e si è conclusa con la consegna di riconoscimenti alle istituzioni italiane, ai cittadini dominicani di spicco e ai leader delle associazioni dominicane in Italia, in riconoscimento del loro prezioso contributo al rafforzamento dei legami culturali e comunitari tra le due nazioni.



