Irregolare l'esame da soccorritore, in Lombardia prove sospese

Esame irregolare, talmente tanto che in Lombardia sono state sospese "fino a data da destinarsi" tutte le sedute di certificazione ad addetti del soccorso extraospedaliero. Il direttore dell'Agenzia regionale di Emergenza Urgenza Massimo Lombardo ha comunicato la decisione a Croce Rossa, Anfas, Anas Lombardia e alle altre strutture che in regione si occupano del servizio di soccorso e ambulanza.

Nella sessione dello scorso 10 febbraio a Corsico, nel Milanese, ha spiegato Lombardo, sono state riscontrate "irregolarità" tali "che hanno compromesso l'integrità e l'equità del processo di valutazione" motivo per cui la sessione "è stata annullata".

Una scelta drastica quella della "sospensione immediata di ogni seduta di certificazione" che ha preoccupato gli enti del soccorso perché di fatto, hanno aggiunto, blocca il turnover dei soccorritori, perché anche se potranno continuare come già previsto "le attività formative già programmate e programmabili, propedeutiche al conseguimento delle certificazioni ad "addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (SSE)" chi le frequenta non potrà di fatto 'entrare in servizio'.

Da Areu hanno fatto sapere di aver "attivato gli approfondimenti necessari per verificare e permettere la riattivazione delle sessioni entro fine mese" senza aggiungere altro sulle irregolarità.



