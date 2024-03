Esplosione in laboratorio università a Milano, nessun ferito

Un'autoclave è esplosa in un laboratorio di chimica all'università Bicocca di Milano, provocando la fuoriuscita di acido cloridrico usato in quel momento per un esperimento didattico.

L'incidente è avvenuto in uno spazio di Scienze dei Materiali in via Roberto Cozzi 55 utilizzato da studenti del Politecnico poco prima delle 12 e, secondo quanto comunicato dal 118, non si registrano feriti tra i presenti.

All'arrivo dei vigili del fuoco il personale universitario aveva già evacuato il padiglione universitario. Sul posto è stato inviato il nucleo NBCR (batteriologico-chimico-radiologico) per monitorare gli ambienti e stabilire le cause dello scoppio.





