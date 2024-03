Milan: Pioli, passo in avanti per la prossima Champions

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: abbiamo creato tanto nel primo tempo, ma abbiamo fatto solo un gol. Nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire". La sintetizza così, Stefano Pioli, la gara del suo Milan che ha battuto per 1-0 l'Empoli.

"Certo, se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto un po' meno", prosegue Pioli, "ma è vero che abbiamo lavorato tanto come squadra. Questa è una settimana molto importante per la nostra stagione, due partite di campionato e la sfida allo Slavia. È una vittoria che fa molto bene alla classifica, visti gli scontri diretti", prosegue Pioli. "Non è ancora conquistata la qualificazione alla prossima Champions, ma è un passo in avanti", conclude.



