Gasperini, l'Atalanta ha due attributi così

Gian Piero Gasperini ci tiene a sottolineare i valori umani dei suoi dopo il pareggio allo Stadium: "Abbiamo due palle così - la risposta piccata del tecnico dell'Atalanta a chi lo metteva in dubbio - e questa è proprio una delle doti che abbiamo: non è semplice venire a giocare qui contro una Juve forte, la classifica non è migliorata di tanto ma ne usciamo rinforzati come personalità".

Koopmeiners è stato il grande protagonista della partita con una doppietta e continua ad essere accostato proprio alla Juve: "Se i risultati sono questi, continuate pure con le voci - la battuta del tecnico nerazzurro - anche se non le capisco, non sono i tempi giusti: non so cosa succederà, ma fino al 30 giugno è un giocatore dell'Atalanta e cercheremo di farlo rendere al meglio".



