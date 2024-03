Ciclisti protestano a Milano, 'stop al codice della strage'

Sono circa un centinaio i ciclisti che si sono radunati questo pomeriggio in corso Monforte a Milano, a pochi passi dalla prefettura, per protestare contro la riforma del codice della strada.

Gli attivisti, che hanno aderito alla mobilitazione nazionale tramite il movimento milanese 'Sai che puoi?', si sono dati appuntamento per la manifestazione davanti alla Triennale intorno alle 15. Nonostante il maltempo del primo pomeriggio, poi, sono partiti in bicicletta fino a raggiungere il luogo del presidio.

Davanti a uno striscione con scritto "stop al nuovo codice della strage", sono stati posizionati a terra, all'interno di un cerchio composto da biciclette, quattro caschi e altrettanti caschetti bianchi per ricordare le vittime della strada.



