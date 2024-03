Calcio: Inter, domani esami per Arnautovic e Carlos Augusto

L'Inter è in attesa di capire le condizioni di Marko Arnautovic e Carlos Augusto, entrambi finiti ko nella gara di ieri contro il Bologna, in vista della sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante austriaco si è fermato per un risentimento ai flessori della coscia destra, mentre l'esterno brasiliano è stato sostituito all'intervallo per un affaticamento al polpaccio destro. Dopo la valutazione medica, lo staff medico nerazzurro ha deciso di procedere con esami strumentali nella giornata di domani.



